D’après les chiffres du bureau national des statistiques, 2380 appartements neufs ont été vendus en juillet dernier, soit une baisse de 20.6% par rapport à juin.

Plus du quart des appartements vendus au mois de juillet étaient subventionnés par l’Etat. 25.9% des appartements vendus se situent dans la région sud et 25.1% dans la région centre. Rishon Letsion et Sdérot sont les villes où se sont vendus le plus d’appartements.

A la fin du mois de juillet, il restait 59820 appartements sur le marché. 30.3% d’entre eux dans la région de Tel Aviv, 23.9% dans la région centre, 17.8% dans la région sud et 10.6% dans la région de Jérusalem, 7.3% dans la région de Haïfa, 6.2% dans la région nord et 3.9% en Judée-Samarie.

Les régions où les ventes d’appartements sont en progression sont: le nord, le centre, Haïfa et la Judée-Samarie. En revanche, c’est dans la région de Jérusalem que la baisse du nombre de transactions immobilières a été la plus nette avec une diminution de 34.2%.