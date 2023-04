Comme annoncé par le gouvernement au mois de janvier dernier, dans le cadre des mesures pour lutter contre la cherté de la vie, le prix de l’eau va baisser de 2.7%.

Cette baisse est directement liée à celle du prix de l’électricité et ne devrait, en réalité, représenter que quelques shekels de moins sur la facture des ménages israéliens.

Notons que cette diminution ne s’appliquera qu’aux ménages et non aux entreprises, ce qui a suscité la colère des représentants du monde de l’entreprise: »L’autorité de l’eau évite le véritable combat contre la vie chère. La baisse du prix pour les foyers est une bonne nouvelle, mais pour lutter contre la cherté de la vie et la cherté de la production, il aurait fallu diminuer le tarif de l’eau pour les entreprises aussi. Le gouvernement doit tenir ses engagements jusqu’au bout et aider à baisser les prix de production ».