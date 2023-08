Le gouvernement va lancer à partir de la semaine prochaine, un projet pilote dans deux sources naturelles du pays, qui permettra des baignades non mixtes.

Afin de répondre à la demande d’une partie de la population d’horaires non mixtes pour profiter des sources naturelles du pays, le gouvernement a mis au point un compromis. La baignade continuera à être mixte pendant toute la journée et lorsque les sites auront fermé leurs portes, des horaires non mixtes seront proposés. De la sorte, le changement ne nuit en rien aux baigneurs que la mixité ne dérange pas, qui pourront continuer comme avant à profiter des sources pendant toute la journée. Les baignades mixtes seront, par ailleurs prolongées le jeudi entre 17h et 19h30.

Le projet pilote, qui commencera donc la semaine prochaine, concernera deux sites: Ein Hanya dans les monts de Judée et Einot Tsukim au nord de la Mer Morte.

Pendant le mois d’août, du dimanche au mercredi, ces sites seront réservés aux baignades séparées entre 17h et 20h.

Un pilote pour des baignades séparées avait été proposé par le passé mais les heures dédiées étaient pendant celles ouvertes à tout public. Le projet avait été annulé par le ministère de la Justice au motif qu’il créait une discrimination. La ministre de l’Environnement précédente, Tamar Zandberg (Meretz), s’était, elle, ouvertement opposée à toute promotion de projets visant à permettre des baignades séparées dans les sources de l’Autorité des parcs.

La ministre actuelle de l’Environnement, Idit Silman, a déclaré: ”Les ressources naturelles appartiennent à tout le monde. C’est pourquoi, une partie de ma politique depuis que j’ai pris les commandes de ce ministère, a été de mettre l’accent sur la créativité pour trouver une solution afin de rendre accessibles les sites de l’Autorité des parcs et les terrains publics, à tous les publics en Israël, y compris le secteur orthodoxe.

Le pilote que nous allons lancer cet été fonctionnera après les heures d’ouverture et permettra à plus de monde de profiter des ressources naturelles et des sources où ils n’entrent pas aujourd’hui en raison de leur mode de vie. Tout cela sera fait sans nuire aux heures d’ouverture pour le grand public”.

Malgré le fait que ces baignades séparées ne soient prévues qu’après les heures d’ouverture des sites et uniquement pour le mois d’août, certains crient à la discrimination et s’opposent au projet. Ainsi Me Gali Singer, la vice-présidente du département juridique du lobby féministe, écrit: ”Cela commence par un projet pilote et puis petit à petit, cela s’étend dans tout l’espace public. Nous sommes les témoins, ces derniers temps, d’un nombre croissant de cas dans lesquels l’espace public devient moins égalitaire et plus discriminant. Dans certains cas, on propose même des réductions à ceux qui viendraient aux heures non mixtes, ces mesures sont très inquiétantes. C’est une manière pour les éléments extrémistes de nous ramener en arrière, progressivement, projet pilote après projet pilote. Nous ne laisserons pas ce genre d’initiatives passer sous les radars. Nous continuerons à oeuvrer contre ce phénomène et à garantir que tous les lieux soient ouverts à tous”.

Le mouvement ”Israël ‘Hofshit” (Israël libre) a même envoyé une lettre de mise en demeure avant dépôt de plainte à la ministre Silman. ”Les familles en Israël ne vont pas se lever le matin et se demander si aujourd’hui elles ont le droit d’aller se promener les sites naturels où elles veulent aller, ou si aujourd’hui est le jour non mixte. Il est interdit de laisser une telle situation s’installer. Nous emploierons tous les moyens juridiques et nous appelons tout le public, à se rendre sur les sites naturels quand ils sont ouverts et à profiter de ce qu’ils offrent”.

L’ancien député travailliste, Ram Shefa, a tweeté: ”Et voilà, Silman, sans la moindre honte, s’entête à continuer avec le projet pilote de baignade séparée. Vous comprenez quelle sera la prochaine étape? Respecter les sensibilités de chacun, bien sûr, mais accepter que la non mixité soit progressivement imposée, certainement pas”.

D’autres personnes et organismes se sont réjouis de la décision de la ministre Silman. C’est le cas de l’organisation Betsalmo: ”C’est un jour de fête. Enfin, tous les citoyens israéliens, sans distinction de religion, pourront profiter des ressources naturelles. Jusqu’à maintenant, des dizaines de pourcents de citoyens israéliens, juifs et arabes, ne pouvaient pas se rendre sur les sites naturels. Enfin, cette discrimination est abolie”.