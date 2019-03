INGRÉDIENTS :

1 kilo de farine

500 ml d’eau

1 cuillère à soupe de sucre

1 cube de levure ou 2 cuillerées à soupe de levure sèche boulangère

1 cuillère à soupe de sel

80 gr d’huile d’olive

PREPARATION:

Commencer par faire un levain avec l’eau tiède, le sucre et la levure.

Laisser reposer 10 minutes.

Ensuite intégrer le reste des ingrédients dans le pétrin.

Pétrir pendant au moins 5 bonnes minutes afin d’obtenir une belle pâte.

Laisser reposer 1h.

Former (couper en plusieurs pâtons, étaler la pâte en rectangle et la rouler pour former le pain ou la baguette), laisser reposer de nouveau 10 minutes.

Badigeonner d’eau et Nigel.

Placer de l’eau dans le lèche-frites et enfourner 25 min à 200 degrés.

Voilà c’est prêt.

Régalez vous !!!!!