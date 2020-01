Plusieurs roquettes et obus de mortier ont été tirés samedi soir en direction de Bagdad dont l’un s’est abattu près de l’ambassade américaine et les autres près de base militaires américaines. Plusieurs personnes ont été blessées. Un peu plus tard une attaque aérienne – probablement américaine – a eu lieu près de la frontière irako-syrienne où sont concentrées des milices chiites pro-iraniennes. Au moins cinq terroristes auraient été éliminés.

Menaces du successeur de Qassem Suleimani

L’ancien n°2 de la Force Quds, Esmaïl Ghaani, nommé par l’ayatollah Khamenei pour succéder à Qassem Suleimani a déjà donné le ton pour la vengeance: « Notre réaction couvrira un large espace géographique et entraînera des conséquences déterminantes et cruciales ».

Photo Wikipedia