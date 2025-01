Les médias azerbaïdjanais ont rapporté ce mardi l’arrestation de deux suspects en lien avec un pays étranger qui planifiaient une attaque contre la communauté juive du pays. L’entité étrangère en question serait très probablement l’Iran.

Selon l’agence de presse gouvernementale Azartars, Egil Aslanov, citoyen géorgien, et Jeyhon Ismailov, citoyen azerbaïdjanais, ont été arrêtés au cours d’une opération spéciale menée par la police locale, au terme d’une surveillance rapprochée. Les deux hommes envisageaient de s’en prendre au chef de la communauté juive du pays, et transmettaient des informations sur sa localisation aux services de renseignement du pays étranger.

Il a été précisé qu’Egil Aslanov, déjà connu de la police locale pour son implication dans des trafics de drogue, avait été rémunéré 2 000 dollars pour pouvoir se rendre dans le pays et commettre l’assassinat. Le Géorgien aurait lui-même recruté son complice azéri.

Ce n’est pas la première fois que l’Iran tente d’attaquer des cibles israéliennes et juives sur le territoire de l’Azerbaïdjan, avec lequel il partage une frontière. Cette méthode opératoire qui consiste à utiliser des agents étrangers – principalement issus du monde du crime – pour commettre attentats et assassinats, a également été expérimentée par Téhéran dans d’autres pays, notamment Chypre, l’Allemagne et la Turquie.