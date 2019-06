Le ministre des Communications Ayoub Kara a adressé une lettre de démission au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Après avoir rappelé tout ce qu’il a fait pour l’Etat d’Israël depuis son entrée en politique, le ministre druze a expliqué sa décision par « la campagne de délégitimation » dont il se dit l’objet de la part de certains tenors du Likoud, notamment depuis son entrée au gouvernement. Il accuse sans les nommer certains hauts repsonsables du parti d’avoir cherché à le mettre en quarantaine, à l’affaiblir au sein du Likoud et à l’écarter des centres de décisions.

Dans sa lettre, Ayoub Kara indique qu’il ne quitte pas la vie politique, mais choisit de quitter le gouvernement pour « laver son honneur » et faire en sorte que les Druzes aient toujours une représentation honorable à la Knesset mais aussi au gouvernement. Il a promis qu’il se représentera aux prochaines élections mais sans préciser dans quel cadre.

Voilà pour la lettre officielle. Mais dans les interviews qu’il a accordées à des médias, Ayoub Kara a exprimé une profonde amertume ainsi qu’un sentiment « d’abandon » par le Premier ministre duquel il a toujours été parmi les plus fidèles. Il s’est notamment estimé très offensé d’apprendre par le ministère de la Justice et non pas de la bouche de Binyamin Netanyahou que sa nomination comme ambassadeur d’Israël au Caire ne se ferait pas. « C’est comme recevoir un coup de couteau dans le dos », a-t-il confié.

« J’étais prêt à me suicider pour lui tant je suis un fidèle parmi les fidèles », a dit Ayoub Kara de Binyamin Netanyahou tout en réaffirmant qu’il s’agit d’un excellent Premier ministre et qu’il ne fera pas de campagne négative contre lui.

Photo Hadas Parush / Flash 90