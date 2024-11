Le député LFI Aymeric Caron poursuit sa lutte obsessionnelle contre Israël. Non content d’avoir minimisé, comme ses collègues de parti, le pogrom subi par les supporters israéliens à Amsterdam, en leur faisant porter la responsabilité de leur agression, il a envoyé un courrier au ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, pour demander la dissolution de l’association Israël Is Forever, présidée par l’avocate franco-israélienne, Me Nili Naouri.

Caron estime que l’association fait ”l’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité” en s’appuyant sur le fait que l’invité de son gala prévu le 13 novembre est le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, que Caron qualifie de ”fasciste”.

Il reproche également à la présidente d’Israël Is Forever, Me Nili Naouri, son soutien inconditionnel à Israël et prétend qu’elle ”appelle au nettoyage ethnique à Gaza”.