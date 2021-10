Le président de la Liste arabe a évoqué sur Galei Tsahal l’incident qui l’a opposé il y a dix jours au député Itamar Ben-Gvir à l’hôpital Kaplan de Rehovot lors de sa visite de soutien à un terroriste gréviste de la faim : « Non seulement je ne regrette pas d’avoir bousculé Itamar Ben-Gvir mais je suis fier de ce qu’ai fait ». Le député arabe a fourni un lamentable justificatif à son geste, expliquant que la mère du terroriste s’était adressée à lui en pleurant, lui demandant d’intervenir pour que Ben-Gvir n’entre pas dans la chambre de son fils, car il risquerait de le tuer !!! « Il l’aurait réellement tué », affabule Ayman Oudeh.

Après cette interview, Itamar Ben-Gvir a écrit : Le terroriste Ayman Oudeh est fier d’avoir usé de violence et il s’est dit prêt à le refaire si l’occasion s’en présentait. où est la police qui jusqu’à ce jour n’a pas daigné l’interroger ? Où est Avihaï Mandelblit qui a soudain disparu sous terre ? Ayman Oudeh soutient le terrorisme et il est dangereux. C’est une bombe à retardement. Le Shin Bet doit impérativement s’occuper de lui pour menace contre la sécurité de l’Etat et sa place est en prison, avant qu’il ne soit trop tard. Aujourd’hui, c’est moi, demain cela peut-être vous ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90