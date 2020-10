Le président de la Liste arabe unifiée à la Knesset, Ayman Oudeh a accordé une interview à la chaîne libanaise Al-Mayadeen, affiliée au Hezbollah. Il y a notamment expliqué pourquoi la Liste arabe a voté contre l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes. Il a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un accord de paix mais d’un accord qui « servait les intérêts d’Israël » et que l’opposition de la Liste arabe « faisait partie de son combat acharné contre toute tentative de réduire l’importance et la centralité de la question palestinienne dans les relations entre les pays arabes et Israël ».

Ayman Oudeh a pu également faire allégeance à l’ennemi n° de l’Etat juif, l’Iran : « L’accord de normalisation est basé sur un postulat erroné qui voudrait que le problème principal au Moyen-Orient serait l’Iran et non la question de la Palestine (…) Avec cet accord, on tente de légitimer l’occupation afin de bâtir une alliance contre l’Iran. Nous n’acceptons pas cela, ni sur le plan moral, ni sur le plan national ».

Photo Hadas Parush / Flash 90