Le tribunal de Jérusalem a ordonné ces jours-ci l’annulation du statut de résident de sept membres de la famille du terroriste qui avait perpétré un attentat sur la Promenade d’Armon Hanatsiv, à Jérusalem, en 2017, lors duquel quatre soldats avaient perdu la vie et 18 civils avaient été blessés.

Suite à ce jugement, la ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, a adressé un courrier au ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev, pour lui demander d’expulser cette famille, qui n’a plus aucun droit légal de séjourner sur le territoire israélien.

C’est, en effet, la police qui doit mettre en oeuvre une telle décision, d’où la demande de Shaked à Bar Lev. »Tant qu’ils se trouvent sur le territoire israélien, ils sont considérés comme des clandestins et il convient de les éloigner du territoire en conformité avec la loi », écrit la ministre de l’Intérieur. Elle souligne également, qu’il ne s’agit pas d’une simple application de la loi, comme dans tout cas de séjour de clandestin sur le territoire national, mais d’une action de la plus haute importance compte-tenu du contexte sécuritaire »afin de dissuader les terroristes potentiels de commettre des actes similaires », précise-t-elle.

Herzl Hadjadj, le père de Shir Hadjadj, z’l, qui fait partie des victimes de cet attentat a salué la décision de la ministre. Les parents de Shir étaient très proches de Naftali Bennett et Ayelet Shaked jusqu’aux dernières élections. Ils ont ensuite été parmi leurs opposants les plus virulents lorsque les deux leaders politiques ont décidé de former une coalition avec le parti arabe Ra’am.