L’ancienne ministre de la Justice ne ménage pas ses efforts pour extraire le pays de l’impasse politique et empêcher de nouvelles élections. Elle ‘est dit convaincue qu’il est possible de concilier les exigences des orthodoxes d’un côté et d’Avigdor Lieberman de l’autre et de trouver des compromis.

Lundi, Ayelet Shaked a rencontré Avigdor Lieberman et a discuté avec lui de l’éventualité d’un retour de l’ancien ministre dans le giron de la droite si les orthodoxes et lui-même assouplissaient leurs positions. Et il y a quelques jours, elle s’était entretenue avec l’ancien ministre Ariel Attias (Shass) et le vice-ministre Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah) pour voir avec eux s’ils sont prêts à des compromis dans le but de former une coalition identique à celle de la dernière législature.

Par ailleurs, il est question d’une prochaine et nouvelle rencontre entre Binyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman.

Mais pour l’instant, l’ancien ministre de la Défense maintient son exigence de gouvernement d’union entre Bleu-Blanc et le Likoud.

Photo Yossi Zamir / Flash 90