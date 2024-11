Un incident sans précédent: Ayelet Shaked, ancienne ministre israélienne, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire australien.

Répondant à l’invitation de l’organisation juive australienne AIJAC de participer à un congrès dans la capitale australienne, Shaked n’a pas obtenu de visa d’entrée. Le gouvernement australien a refusé de lui accorder en raison de son opposition à la création d’un Etat palestinien.

Ayelet Shaked a réagi sur N12: ”Le gouvernement australien actuel est anti-israélien et pro-palestinien de manière extrémiste, une partie est même antisémite. Pour des raisons politiques et parce que je m’oppose à un Etat palestinien, il ne m’a pas laissé participer à un dialogue stratégique entre Israël et l’Australie. Ce sont des jours noirs pour la démocratie australienne, ce gouvernement a choisi le mauvais côté de l’histoire”.