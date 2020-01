Dans une longue interview accordée au journal Haaretz, l’ancien chef d’état-major adjoint Yaïr Golan, député Avoda-Gesher-Meretz s’est cru obligé d’injurier le public sioniste-religieux. A la journaliste qui l’interviewait, il a dit: « Regardez ce qui est arrivé au sionisme-religieux! Où est passé sa morale? Comment se comporte-t-elle avec les Palestiniens? Il n’y a plus le moindre respetc pour la vie humaine, pour les bien d’autrui! Vers où nous emmène-t-elle? Êtes-vous devenus fous? ». Par contre, il a qualifié Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifié de « partenaire merveilleux ».

Ayelet Shaked lui a répondu avec colère mais également sarcasme: « Shavoua tov Yaïr! J’ai bien lu votre interview au supplément du Haaretz et je voudrais d’abord vous féliciter: une interview entière sans accuser une seule fois la société israélienne d’être nazie! Je note donc une évolution positive. Mais en revanche, vous n’avez pas pu vous empêcher de vous en prendre au sionisme-religieux. Ces mêmes sionistes-religieux qui ont été sous vos ordres et dont vous avez pu vous rendre compte quelle population c’est. Mais pour avoir une bonne place dans votre parti, vous vous sentez obligés de salir cette population si valeureuse. Et Ayman Oudeh? Un ‘merveilleux partenaire’? Posez-lui un jour la question sur ce qu’il pense des opérations que vos soldats on mené lors de l’Opération Tsouk Eitan! demandez-lui s’il est prêt à qualifier de ‘terroristes’ ceux qui attaquent les soldats de Tsahal! Vous injuriez le sionisme-religieux mais vous considérez Hiba Yazbeq qui a fait les louanges de Samir Kuntar, vil assassin, comme une personne ‘avec laquelle on peut parler de manière ouverte et agréable’. Allez dire cela à la famille Haran! Quelle honte, quel manque d’intelligence ».

Photo Flash 90