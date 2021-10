Après la rencontre de la délégation de Meretz avec Abou Mazen et son invitation lancée à l’intention de Naftali Benett et Ayelet Shaked, la ministre de l’Intérieur a répondu qu’en aucun cas elle ne rencontrera le chef de l’Autorité Palestinienne : « Je ne rencontrerai pas un négationniste de la Shoah qui veut poursuivre les soldats de Tsahal à la Cour pénale de la Haye et qui verse des salaires à des assassins de Juifs ».

Photo Gili Yaari / Flash 90