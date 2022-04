D’après les révélations de Daphna Liel, journaliste de la chaine N12, Ayelet Shaked préparerait son ministère à la chute du gouvernement.

Elle aurait réuni, ces derniers jours, le personnel de son bureau et d’autres acteurs de la vie politique et leur aurait ordonné de se préparer à partir. Shaked aurait estimé qu’il ne reste plus que peu de temps au gouvernement et elle leur a demandé de terminer les réformes centrales qu’elle promeut.

Des responsables qui ont discuté avec Ayelet Shaked ont raconté qu’elle pense qu’il reste au gouvernement un mois, ni plus ni moins. On précise qu’il ne s’agit pas de son souhait personnel mais d’une évaluation en fonction de la situation et qu’elle se prépare à tous les scénarios.

D’une manière générale, c’est très dur pour moi. Bennett travaille toute la journée, mais moi, je rentre ici et je rencontre le public Son collègue Nir Orbach, présente, lui aussi des signaux qui ne devraient pas faire plaisir à Naftali Bennett. Alors qu’il observe la semaine de deuil pour sa mère, il a eu l’occasion de discuter avec de nombreux acteurs politiques, venus lui rendre une visite de condoléances. Il aurait affirmé à beaucoup d’entre eux qu’il se sentait de plus en plus mal au sein de la coalition. »Le gouvernement doit envoyer des signaux nationalistes. Le Premier ministre et le chef d’Etat-major savent combattre le terrorisme, mais pour gagner nous devons adopter un langage nationaliste », aurait confié Nir Orbach, »D’une manière générale, c’est très dur pour moi. Bennett travaille toute la journée, mais moi, je rentre ici et je rencontre le public. Bennett voulait voter le budget et éviter des élections, ça y est. Le sujet est passé. Nous devons apporter des résultats de droite au public ».

Orbach a affirmé qu’il était toujours hésitant concernant cette coalition et que l’ultimatum qu’il a lancé à Bennett après la démission de Silman tenait toujours.