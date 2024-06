L’ancienne ministre Ayelet Shaked a été interrogée aujourd’hui (jeudi) sur un éventuel retour en politique lors du Congrès annuel du Centre Rubinstein pour les défis législatifs.

Elle a laissé entendre qu’elle préparait son retour en politique: ”Je suis en bons termes avec Bennett, Liberman et Saar. Nous savons bien travailler ensemble, nous avons une idéologie semblable. Peut-être qu’une alliance ou une autre se formera, mais pour l’instant il n’y a pas d’élections. Je parle avec tout le monde, tout le monde parle avec tout le monde. Nous sommes tous inquiets de la situation dans le pays, sur les plans économique, sécuritaire et politique. Il faudrait un gouvernement d’union large, qui regroupe les partis sionistes centraux au milieu, sans les extrêmes. Après les élections, les camps de droite et de gauche devront coopérer, il y a des sujets sur lesquels 80% de la population partagent le même avis”.