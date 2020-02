La co-présidente de Yamina assistait lundi soir à une soirée aussi émouvante qu’instructive: le lancement d’un livre historique précieux écrit par le journaliste Hagaï Huberman qui décrit la quasi continuité d’une vie juive à Gaza depuis l’époque des Hasmonéens jusqu’aux massacres de 1929.

Dans son intervention, l’ancienne ministre de la Justice a félicité l’initiative bienvenue du journaliste qui fait oeuvre de justice historique alors que tout le monde s’imagine que Gaza a toujours été une ville philistine ou arabe. « Ce livre est un bien historique pour l’Etat d’Israël et le peuple juif » a souligné Ayelet Shaked.

Shaked a alors profité de cette soirée et de son thème pour confier la raison qui l’a faite entrer en politique: « Avant la Hitnatkout, j’étais une militante du Likoud sous Ariel Sharon. Lors de la Hitnatkout j’étais en congé de maternité, et j’avais lors demandé à mon mari de garder le bébé car je voulais me rendre au Goush Katif pour voir de mes propres yeux ce qui se passait. C’est lorsque j’ai vu les maaisons détruites que j’ai pris la décision d’entrer en politique afin qu’une telle chose ne se reproduise plus jamais ».

Lors de cette même soirée, la ministre des Relations avec la Diaspora Tsipi Hotovely a également pris la parole et a félicité Hagaï Huberman pour son livre et toutes les informations inédites qu’il a récoltées sur le passé juif de la ville de Gaza, montrant là-aussi une présence juive bien antérieurs à l’arrivée des Arabes avec les conquêtes des 7e et 8e siècles!

Vidéo: (soirée de lancement du livre)

Photo Yonatan Sindel / Flash 90