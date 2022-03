L’Agence Juive n’a toujours pas de président à sa tête depuis le départ d’Itshak Herzog, élu président de l’Etat d’Israël.

Les candidats en lice n’ont pas pu être départagés lors du dernier vote. Pour l’heure, la commission qui doit élire le prochain président doit voter une nouvelle fois, en espérant d’ici là que les options auront évoluées, que les rangs des candidats se seront élargis.

L’analyste politique, Yaakov Berdugo, a lancé un pavé dans la mare. Il a dévoilé qu’en coulisses se tramait la nomination d’Ayelet Shaked à la tête de la prestigieuse institution.

Pour le moment, le gouvernement n’a pas réussi à se mettre d’accord pour proposer un candidat qui ait l’approbation de tous les partis de la coalition. Ruth Kalderon pour Yesh Atid et Omer Yankelevitch pour Kahol Lavan sont toutes les deux concurrentes dans cette élection.

La candidature d’Ayelet Shaked serait une solution pour deux raisons. La première c’est qu’elle serait, elle, soutenue par l’ensemble du gouvernement et la seconde est encore plus politique. Lorsque Yaïr Lapid pense à 2023 et à la date à laquelle il doit devenir Premier ministre, suivant l’accord de rotation, il voit un obstacle majeur sur son chemin : Ayelet Shaked. Naftali Bennett serait décidé à honorer l’accord mais l’attitude qu’adoptera Shaked à cet instant est très incertain.

Ainsi, la nommer présidente de l’Agence Juive permettrait d’assurer que la rotation entre Bennett et Lapid ait bien lieu.

Dans l’entourage de la ministre, on dément totalement les affirmations de Yaakov Berdugo.