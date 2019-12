L’absence remarquée d’Ayelet Shaked lors du lancement par Naftali Benett de la campagne de la Nouvelle Droite avait provoqué diverses spéculations quant aux intentions politiques de l’ancienne ministre de la Justice: Ralliement à Israël Beiteinou? Retour à Habayit Hayehoudi? Ou peut-être pause dans la vie politique?

Jeudi soir, Ayelet Shaked a mit fin au suspense: elle fera campagne avec la Nouvelle Droite, en seconde position derrière Naftali Benett. Ils ont cependant convenu qu’ils prendront les décisions ensemble y compris pour la formation de la liste des candidats dans laquelle Shaked pourra en désigner la moitié, pour la désignation des postes et responsabilités ainsi que les décisions budgétaires.

Sur sa page Facebook, Ayelet Shaked a écrit: « Nous ne renoncerons jamais! Mes amis, ce soir je reprends la route avec mon ami Naftali Benett pour un beau succès de la Nouvelle Droite, une droite qui réalise, qui unit, une droite optimiste et enracinée. Nous partons vers le leadership du pays. La Nouvelle Droite est le seul parti qui agit vraiment pour stopper la morcellisation de la société et pour accepter l’Autre tel qu’il est. Je veux continuer à influer car le pays a besoin de leaders et pas de politiciens, des leaders capables d’avoir une vision et de penser à notre amour pour notre pays, un leadership rassembleur. Je crois en ma force, en celle de Naftali et dans celle de la liste de la Nouvelle Droite qui rassemblera des hommes et femmes de bonne volonté, un rassemblement de personnes qui contribuent déjà à la société, à l’Etat, à l’économie et à notre avenir. J’appelle la population du pays, mes amis sionistes religieux et de la droite idéologique à nous rejoindre! »

