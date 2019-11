Après la dernière proposition faite par le Likoud à Bleu-Blanc, Aelet Shaked a lancé un appel à la responsabilité au parti dirigé par Benny Gantz: « Il s’agit d’une proposition très honnête de la part du Premier ministre Binyamin Netanyahou, rester Premier ministre pendant encore moins d’une demi-année. J’espère que Bleu-Blanc et Israël Beiteinou feront preuve de sens des responsabilités et qu’un gouvernement puisse se former rapidement. De même, les divergences entre les exigences d’Israël Beiteinou et ce que les orthodoxes peuvent donner sont susceptibles d’être résolues. Tout n’est qu’une question de volonté ».

Photo Yossi Zamir / Flash 90