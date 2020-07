LPH New a voulu en savoir plus sur l’ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, actuellement député à la Knesset, membre du parti Yamina.

Depuis la recomposition du gouvernement, toujours active aux côtés de Naftali Bennett, elle bascule dans l’opposition et n’hésite pas à exprimer ses opinions bien tranchées, avec le franc-parler qui la caractérise.



Propos recueillis par Avraham Azoulay

Ayelet Shaked, y a-t-il des aspects positifs dans le Corona ?

Que ce soit bien clair, la Corona ne peut être que mauvais. D’une part les gens en meurent. D’autre part, ils rencontrent de graves difficultés économiques, et de plus ils ont perdu leur joie de vivre.

Mais si l’on devait entrevoir un espoir, c’est dans les temps de crise que les gens découvrent des opportunités dans des projets.

Après avoir été Ministre de la justice, vous êtes député à la Knesset dans l’opposition, comment le vivez-vous ?

Ça fait partie de la vie politique aussi d’être dans l’opposition. Mais en ces temps de crise, il est très douloureux d’être témoin des erreurs commises par le gouvernement. Naftali Bennett et moi-même déplorons qu’au cours de cette seconde vague d’épidémie, le gouvernement ait si mal réagi et semble s’être carrément endormi.

Toutes les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour endiguer l’économie, le traçage numérique des personnes positives n’a pas été suffisamment exploité, les hôtels n’ont pas été assez mis à disposition pour le confinement, et maintenant on décide de fermer les plages, alors qu’il n’y a pas de risque de contamination à la mer.

Il y a eu des failles dans les décisions et les actions. La bureaucratie est trop lente.

Bref, l’efficacité n’est pas au rendez-vous.

Comment l’analysez-vous ?

Dans ce genre de circonstances, il faut savoir agir avec responsabilité.

On a commencé cette nouvelle vague avec seulement 27 infirmières et chercheuses en épidémiologie.

De plus on a évincé l’intervention du shabbak. C’est insensé !

Je l’ai dit et répété : libérez le marché du travail, tout en faisant des tests sur le plus grand nombre et ouvrez les hôtels !

Les tests auraient permis de localiser d’avantages les foyers de contamination.

N’était-ce pas prématuré de quitter si vite nos abris ?

Non, il faut faire en sorte de tester la population et de préserver les personnes âgées…

