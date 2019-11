Ayelet Shaked a apporté samedi soir des précisions sur la nouvelle qui a été annoncée vendredi juste avant l’entrée du Shabbat. Contrairement à ce qui apparaissait, l’ancienne ministre de la Justice a expliqué que la décision de choisir entre le ministère de la Défense pour Naftali Benett et deux autres ministères a été prise d’un commun accord entre eux. Shaked a dit avoir accepté de renoncer à un ministère car le ministère de la Défense était un enjeu très important pour la Nouvelle droite en cette période. Elle a souligné qu’en cas de troisèmes élections, la formation d’un nouveau gouvernement n’est pas pour demain et que dès lors, Naftali Benett sera ministre durant des mois et pourra influencer la politique militaire d’Israël. « Naftali et moi ne sommes pas entrés en politque uniquement pour occuper des ministères, c’est la raison pour laquelle nous avons préféré rénoncer à un ministère pour moi au profit du ministère de la Défense pour lui », a-t-elle rajouté.

Quant au ralliement de la Nouvelle Droite au Likoud pour les prochaines élections et la prochaine législature, Ayelet Shaked a précisé une chose importante: il ne s’agit pas d’une fusion totale entre les deux partis, chacun gardant son autonomie.

Elle a souhaité pleine réussite à Naftali Benett dans ses nouvelles fonctions et a indiqué qu’elle continue à faires pression à Avigdor Lieberman pour qu’il accepte de retourner vers un bloc de droite.

