La n°2 de Yamina a déclaré mercredi que son parti a cessé tout contact (avec Yesh Atid) en vue de la constitution d’un gouvernement d’alternance, ceci depuis deux semaines, dès le début de l’Opération « Gardiens des Murailles », essrntiellement en raison de l’attitude du parti Ra’am de Mansour Abbas. Elle a souligné que Naftali Benett et elle-même « soulèvent chaque pierre » pour tenter de former un « gouvernement national » et elle a appelé Gideon Saar à faire preuve de sens des responsabilités nationales en se joignant à un tel gouvernement : « Il y a des formules créatives qui permettraient de créer un tel gouvernement. Beaucoup de politiciens s’enferment dans leurs déclarations de campagne et empêchent ainsi la formation d’un gouvernement de droite ».

La députée a également attaqué sévèrement Betzalel Smotritch, président du parti Hatziyonout Hadatit qui l’avait accusée ainsi que Naftali Benett de continuer en douce de négocier pour un gouvernement avec la gauche : « Betzelel Smotritch est le principal responsable de l’échec de la constutution d’un gouvernement de droite et il mène Israël vers de nouvelles élections, vers le chaos et vers une défaite historique du camp de droite ». Elle a rappelé que Betzalel Smotritch avait promis « d’embaucher » les deux députés manquants pour atteindre 61 sièges mais qu’il n’a pas tenu sa promesse.

Photo Flash 90