Après la conférence de presse de dimanche soir, la présidente de la Nouvelle Droite a appelé lundi matin son homologue de Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi. D’après les deux dirigeants, la conversation s’est déroulée sur un ton très positif, le contenu ayant naturellement été consacré à l’étape suivante, une union entre les partis situés à la droite du Likoud. L’ancienne ministre de la Justice a exhorté le ministre de l’Education à aller vers l’union: « La responsabilité d’une alliance repose désormais sur nos épaules. C’est l’exigence du moment. J’ai l’intention de tout faire pour que cela se produise » a dit Ayelet Shaked. Les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer dans les jours qui viennent.

Plus dans les détails des négociations, le quotidien Yediot Aharonot a révélé les exigences de départ de la présidente de la Nouvelle Droite: la présidence d’une telle union, la choix du ministère le plus important, une répartition égalitaire entre les deux partis dans la première dizaine de la liste et l’inclusion d’Otsma Yehoudit.

Il reste huit jours pour aplanir les divergences entre les deux partis, ou même les trois, en comptant Otsma Yehoudit.

A l’opposé, le Premier ministre est opposé à une telle union pour plusieurs raisons: le refus de voir Ayelet Shaked à la tête d’une telle constellation, la crainte qu’une telle union ne prenne des sièges au Likoud mais aussi la crainte que des électeurs de droite ne se reconnaissant pas dans une telle union ne reportent leurs suffrages sur Israël Beiteinou ou Bleu-Blanc.

Photo Yehouda Haïm / Flash 90