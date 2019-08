La présidente de Yemina Ayelet Shaked et le n°4 de la liste Naftali Benett se sont rendus dimanche en visite dans le Goush Etzion suite aux événements sécuritaires de ces derniers jours. Ils étaient accompagnés de Shouli Moualem, habitante de la région et n° 12 de la liste ainsi que de Matan Cahana, colonel de réserve et n° 7 sur la liste de Yemina.

La délégation s’est d’abord rendue à la station d’autobus à l’entrée du village d’Eleazar, où a eu lieu vendredi l’attentat à la voiture-bélier. Ils sont se sont ensuite dirigés près de l’entrée du kibboutz Migdal Oz, à l’endroit où a été assassiné Dvir Sorek hy »d il y a dix jours. C’est là qu’ils ont fait une déclaration à la presse. Ayelet Shaked a dit: « Il faut extirper aux terroristes leur motivation de tuer des Juifs mais malheureusement nous ne faisons pas encore ce qu’il faut pour cela. Nous avons dit dans d’innombrables séances du cabinet de sécurité qu’il fallait faire cesser le versement de salaires aux terroristes détenus ou à leurs familles. Aujourd’hui, un terroriste sait que s’il assassine des Juifs, lui et sa famille s’enrichiront. L’Etat d’Israël qui est capable de s’introduire dans les archives nucléaires à Téhéran est capable de faire cesser ce flux d’argent. C’est une question de décision, de détermination et d’ordre de priorités. Et il y a encore toute une série de choses qui ne se font pas et qu’il faudrait faire ».

Sur le plan politique, l’ancienne ministre de la Justice a été questionnée sur les attaques dont elle et son parti font l’objet de la part du Likoud. Elle a conseillé au Likoud de se concentrer sur le renforcement du bloc de droite plutôt que d’attaquer ses partenaires naturels. « Et si le Likoud continue sur cette voie, c’est qu’il a peut-être l’intention de se tourner vers Benny Gantz après les élections pour former un gouvernement de centre-gauche », a-t-elle rajouté.

Naftali Benett quant à lui a déclaré: « La dissuasion d’Israël s’est sérieusement érodée. les terroristes sont de plus en plus audacieux. Il est temps de passer d’une stratégie de retenue à une stratégie offensive discontinue contre les terroristes et leurs chefs. Si nous ne faisons pas ce changement de direction nous nous retrouverons face à une attentat stratégique ou à l’enlèvement d’un soldat. Pour le moment, les terroristes tirent depuis Gaza sur les citoyens d’Israël, ils poignardent ou écrasent des citoyens israéliens dans le Goush Etzion. Cela ne s’appelle pas de la dissuasion. Nous imposerons toute une série d’actions agressives et nous soutiendrons tout gouvernement qui se livrera à des actions fermes contre les terroristes. Israël doit reprendre la main ».

La visite s’est achevée au rond-point du Goush Etzion (Tsomet Goush Etzion) où la délégation s’est entretenue avec des habitants de la région.

Photo Gershon Elinson / Flash 90