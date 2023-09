L’ancienne ministre de la Justice et de l’Intérieur, Ayelet Shaked, serait-elle en train de préparer son retour en politique en entrant au Likoud?

D’après le Maariv, plusieurs maires du Likoud se sont tournés vers Shaked et lui ont demandé de rejoindre le parti. Ils estiment qu’elle jouit d’une grande popularité auprès des membres du parti, malgré son rôle dans le gouvernement Bennett-Lapid.

Ayelet Shaked réfléchirait sérieusement à la proposition mais elle refuse de réagir officiellement à l’information.

Un cadre du Likoud cité par Maariv déclare: ”Si Shaked parvient à se présenter aux primaires pour la liste du Likoud, elle sera dans les dix premières places”.

Néanmoins, Ayelet Shaked s’est fait beaucoup d’ennemis à droite, notamment au sein du Likoud lorsqu’elle a décidé de suivre Naftali Bennett dans le précédent gouvernement et ils ont encore du mal à lui pardonner, à l’instar de l’avocat Michael Dvorin qui a écrit sur X: ”Ayelet Shaked dans Israël Hayom. Ayelet Shaked sur Arutz 14. Il semble que Madame tente de se refaire une santé en vue d’un retour? Il ne s’est pas encore écoulé deux minutes depuis la série de catastrophes qu’elle a causées à la droite et le détournement réalisé par Bennett. Depuis 2009, la gauche n’a pu être au pouvoir que pendant un an et demi, et cette année et demi c’est Ayelet Shaked qui lui a donnée en volant les élections à la droite. Elle est responsable du transfert du champ de gaz au Hezbollah. Elle est responsable de Gali Baharav Miara. Elle est responsable de la nomination de quatre juges à la Cour suprême par Hayot. Comment ose-t-elle ne pas se cacher du public pendant au moins une décennie? Pour ce qu’elle a fait au camp national et à l’Etat, il ne peut pas y avoir de pardon”.