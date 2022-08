Deux nouveaux noms sont venus compléter respectivement les listes d’Ayelet Shaked et d’Itamar Ben Gvir.

Pour le parti Haroua’h Hatsionit, la 3e place était réservée depuis la signature entre Shaked et Hendel, à un représentant du sionisme religieux.

Ce soir, Ayelet Shaked a annoncé que c’est Amitay Porat qui occuperait cette place. Il est le fils du Rav Hanan Porat, z’l, l’un des pionniers et des piliers de la présence juive en Judée-Samarie. Amitay Porat a été le secrétaire général du mouvement du Kibboutz religieux.

Sa candidature a été annoncée ce soir (dimanche) lors d’une conférence de presse. Il a déclaré: »Je suis heureux de rejoindre le parti Haroua’h Hatsionit, le foyer du sionisme religieux et de la droite de valeur. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons ramener l’esprit sioniste et pionnier. La mission que nous, les hommes et les femmes du sionisme religieux, nous sommes fixés, est d’être le lien qui unit toutes les parties du peuple. En tant que membre du kibboutz religieux je suis là pour promouvoir les valeurs de l’agriculture, de l’implantation juive et des villages ».

Ayelet Shaked, lors de sa prise de parole, a rappelé la mémoire du Rav Hanan Porat, z’l, insistant sur le fait que l’image que l’on garde de lui reflète l’esprit de son parti Haroua’h Hatsionit.

Selon Amitay Porat: »Il est impossible de former un gouvernement de 61, certainement pas à gauche, nous l’avons vu cette année et certainement pas à droite. Même si une telle option existait elle ne tiendrait pas. C’est pour cette raison que la véritable réponse à l’impasse politique est une alliance authentique entre les camps, une coalition sioniste large. A mes yeux, le Likoud doit faire partie du gouvernement qui sera formé ».

Un peu plus tard dans la soirée, c’est Itamar Ben Gvir qui a annoncé qui serait en quatrième position sur sa liste. Il s’agit du Rav Amihaï Eliahou, fils du Rav Shmouel Eliahou et fils de l’ancien Rishon Letsion, le Rav Mordehaï Eliahou, zatsal.

Il sera donc 4e sur la liste après Itamar Ben Gvir, Itshak Waserlauf, le secrétaire général d’Otsma Yehoudit et Almog Cohen, le représentant de la périphérie et du Neguev.

Reste à savoir si ces »fils de » grandes personnalités de l’histoire et de la société israéliennes réussiront à se faire un prénom et combien d’électeurs ils ramèneront dans leur sillage.