La députée Ayelet Shaked a évoqué l’accord de compromis qui semble se dessiner entre le Likoud et Bleu-Blanc dans le but de repousser la dissolution de la Knesset et éviter de nouvelles élections dont les deux partis ne veulent pas. Bien que le Likoud démente l’imminence d’un compromis, les informations qui filtrent sur les contacts font état de concessions majeures de la part de Binyamin Netanyahou notamment celle du maintien à son poste du très controversé ministre de la Justice Avi Nisenkorn.

Ayelet Shaked s’est dit « inquiète » du fait que le Premier ministre puisse céder sur cette demande du Likoud, car le maintien d’Avi Nisenkorn à son poste lui permettrait notamment de nommer cinq nouveaux magistrats à la Cour suprême qui seraient conformes à son idéologie. L’ancienne ministre de la Justice a déclaré : « Binyamin Netanyahou a levé le drapeau blanc face au système judiciaire et a bradé les valeurs de la droite conservatrice. Nisenkorn va pouvoir nommer le nouveau Procureur de l’Etat, le nouveau conseiller juridique du gouvernement et cinq nouveaux juges à la Cour suprême. Il s’agit d’une capitulation totale de la part du Premier ministre et l’annulation d’une possibilité de réforme du système judiciaire pour la décennie qui vient. La droite avait là une occasion historique de favoriser une majorité conservatrice à la Cour suprême ».

Benny Gantz exige qu’Avi Nisenkorn reste à son poste, notamment pour ne pas s’en faire un ennemi alors que la contestation au sein de son parti est croissante.

Photo Hadas Parush / Flash 90