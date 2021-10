En d’autres temps, la collaboration entre le gouvernement et l’opposition aurait été un élément positif dans le jeu démocratique. Mais cette fois-ci, il s’agit une nouvelle fois d’une conséquence de la composition très problématique de la coalition au pouvoir.

La ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked est entrée en contact avec la député Sim’ha Rotman afin d’arriver à un accord avec lui pour reporter d’un mois la discussion et le vote sur la loi fondamentale sur l’Immigration, déposée par le député de Hatziyonout Hadatit. Cette séance est prévue pour mercredi mais la ministre souhaite qu’elle ait lieu après le vote crucial sur le budget. Officiellement, Ayelet Shaked dit vouloir trouver un terrain d’entente avec Sim’ha Rotman sur le texte mais la vérité est ailleurs : la ministre ne veut pas contrarier le parti Ra’am et son président Mansour Abbas un mois avant un vote dont dépend la survie du gouvernement.

Simh’a Rotman a répondu par l’affirmative mais à une condition : la coalition devra faire passer en procédure d’urgence et en 3e lecture l’interdiction du regroupement familial pour les familles composées d’un conjoint arabe israélien et un conjoint arabes « palestinien » venu de Judée-Samarie. Cette mesure sera valable durant plusieurs semaines, le temps d’arriver à une entente entre coalition et opposition de droite sur la loi fondamentale de l’Immigration. Mais Ayelet Shaked a repoussé la demande de Rotman, également par crainte de réaction du parti Ra’am, qui pour des raisons évidentes est fermement opposé à toute loi limitant ou interdisant le regroupement familial arabe.

La députée Mikhal Rozhin (Meretz) a quant à elle dénoncé ces contacts entre Shaked et Rotman et a déclaré : « Il y a apparemment des membres de la coalition qui souhaitent de nouvelles élections ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90