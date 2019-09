Quelles que soient nos options politiques, il faut reconnaître que dans cette campagne électorale les courants qui subissent les attaques les plus basses, les plus agressives voire hystériques sont le sionisme-religieux et les orthodoxes.

C’est ce qu’a voulu mettre en évidence Ayelet Shaked, présidente de Yamina, lors du colloque électoral organisé par le Jerusalem Post et Maariv.

Précisant qu’elle « n’attendait rien » de certaines personnalités politiques, à l’exemple de Stav Shafir, « qui incite à longueur d’année » l’ancienne ministre de la Justice s’est notamment adressée à Avigdor Lieberman et Benny Gantz.

A Avigdor Lieberman: « Vous êtes un homme pragmatique. Vous aviez des alliances très anciennes avec les partis orthodoxes, alors pourquoi vous acharnez-vous ainsi contre eux aujourd’hui? Est-ce que cette incitation vaut le mandat supplémentaire que vous réussirez peut-être à grappiller? Et vous, Benny Gantz! Pour moi, vous n’êtes pas fait pour être Premier ministre, mais au moins vous étiez parti de bonnes intentions. Et hop, deux mandats qui vous quittent pour aller chez Lieberman, et vous rejoignez cette campagne d’incitation??(…) Vous aussi, commencez à rayer de la liste des personnes tout à fait dignes? Et soudainement, nous à Yamina sommes devenus le Mal incarné? Benny, ne vous souvenez-vous plus de l’époque où vous étiez commandant à l’armée, combien de merveilleux soldats à la kippa crocheté étaient sous vos ordres? Et voilà, il suffit que Lapid vous montre un sondage pour que vous commenciez à les salir?

Les amis, ressaisissez-vous! Dites à la population quelles sont vos intentions et ce que vous proposez en-dehors de concessions, mais cessez de concourir avec Ehoud Barak dans son obsession contre le sionisme-religieux. Je vais vous dire un secret: vous perdrez à ce jeu car cet individu, qui fut Premier ministre, est devenu l’incitateur n°1. Chaque jour est un nouveau jour d’insultes chez lui. Chacun d’entre vous y va de son refrain pour avoir du rating, et oublie qu’en face de ces insultes il y a une population nombreuse et valeureuse. Ce sont des personnes. Plus d’un million de personnes religieuses et traditionalistes qui doivent aujourd’hui entendre qu’il est interdit de former un gouvernement avec eux, que le service national civil est une honte ou qu’apprendre dans un livre de prière est un opprobre. Une population qui doit entendre qu’elle ourdit un complot pour prendre le contrôle de l’esprit de vos chers enfants. C’est au contraire une population qui envoie ses enfants au front, des jeunes qui apprennent dans des écoles de préparation militaire pour intégrer les unités d’élite de Tsahal. Mais malgré cela, dans les journaux télévisés du soir, ils découvrent qu’un présentateur a décidé d’ouvrir le journal avec des calomnies fantaisistes sur ceux qui enseignement à vos enfants.

Ayelet Shaked a conclu ainsi: « Je comprends qu’il y a des élections et que vous êtes sous pression. Mais désolée, les amis, tout comme la chaîne Hadashot 13 qui a dû présenter des excuses et compris qu’elle devait effectuer un examen de conscience, vous devrez en faire de même, Lieberman, Gantz et Lapid: il faut comprendre qu’insulter et piétiner les religieux n’est pas une manière légitime et digne de mener une campagne électorale ».

Photo Flash 90