La ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, se désolidarise encore un peu plus du projet de coalition qu’elle a pourtant porté avec Naftali Bennett, il y a un peu plus d’un an.

Après avoir présenté ses excuses pour avoir blessé un certain nombre des électeurs de Yamina en formant une coalition avec la gauche, l’extrême-gauche et le parti arabe Ra’am, Ayelet Shaked s’attaque maintenant à son ancien acolyte, Naftali Bennett.

Dans une interview donnée ce soir (jeudi) à la chaine N12, elle déclare: »Bennett a offert le pouvoir à Lapid sur un plateau d’argent et a torpillé la formation d’un gouvernement de droite… Je me suis battue seule sur tout ce qui est important pour la droite. Je lui ai fait remarquer que ces choses étaient devenues moins importantes pour lui. Il a répondu: ‘c’est vrai »’.

Le bureau de Naftali Bennett a tenu à réagir: »L’ancien Premier ministre Bennett a pris soin, jusqu’à maintenant, de ne pas intervenir dans la campagne. Il est fier d’avoir toujours été fidèle à ses positions nationales, d’avoir préservé les intérêts d’Israël à tout moment, tout en se considérant comme le Premier ministre de tout le peuple d’Israël et non d’un seul secteur en particulier. L’inimitié interne met Israël en danger et nous devons la dépasser, apprendre à vivre ensemble. Leur partenariat est terminé mais Bennett estime Ayelet Shaked et sa contribution au pays ».

A moins de deux semaines du scrutin, les prévisions ne sont pas encourageantes pour Ayelet Shaked. Elle se bat depuis des semaines pour convaincre les électeurs de droite de lui redonner leur confiance. Elle se présente à la tête de la liste du parti Habayit Hayehoudi et jusqu’à aujourd’hui, aucun sondage ne la donne au-dessus du seuil d’éligibilité. Elle martèle que sans elle et son parti, Binyamin Netanyahou n’a aucune chance d’avoir la majorité à la Knesset mais ce dernier a décidé d’adopter une stratégie offensive contre elle.

Le chef de l’opposition s’est engagé aujourd’hui à former une coalition exclusivement avec Shass, Yahadout Hatorah et la Tsionout Hadatit et de ne pas se tourner vers Benny Gantz, qu’il a défini comme un homme de gauche.