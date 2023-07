L’ancienne ministre Ayelet Shaked a publié une tribune dans Israël Hayom, dans laquelle elle en appelle au seul capable, selon elle, d’éviter ”le crash”: Arié Derhy.

”Netanyahou conduit l’avion sur le flanc de la montagne, vers le crash. Le gouvernement qui est assis derrière lui est composé de ministres qui ne savent pas appliquer une politique de droite. En privé, ils comprennent les dégâts causés au pays, mais ils ont peur de prendre des décisions de leaders”, écrit-elle.

”Il y a un homme parmi les chefs de la coalition qui peut faire atterrir l’avion en toute sécurité, il s’appelle Arié Derhy. J’ai siégé avec lui pendant quatre ans au cabinet de sécurité. Il est le seul adulte responsable, il comprend les conséquences qu’aurait une réforme adoptée en l’absence de consensus et il a le pouvoir politique indépendant nécessaire pour exiger un compromis. Il comprend les implications sur l’armée, l’économie, la puissance d’Israël”, estime Ayelet Shaked.

L’ancienne ministre de la Justice détaille: ”Il faut bien comprendre que l’Etat est en train de s’effondrer pour une loi sans importance, juste parce que les chefs de la coalition veulent montrer qu’ils sont capables et que ceux de l’opposition ont peur de tendre la main. La réduction du champ d’application de la clause de raisonnabilité n’est pas la fin de la démocratie. Lorsque j’étais ministre de la Justice, j’en avais parlé avec Aharon Barak. Il m’avait dit: ”Pour moi, vous pouvez réduire la clause de raisonnabilité, nous avons encore beaucoup d’autres outils à notre disposition”. Les juges disposent de toute une gamme de clauses, ils les utiliseront aussi pour traiter de la validité des décisions et des nominations du gouvernement. Tout le monde le sait, mais le manque de confiance est important entre les parties, et chacune se cache derrière ses craintes, de sa base et du mouvement de protestation”.

Shaked déplore la situation actuelle dans le pays: ”Ce que le BDS n’a pas réussi à obtenir, nous le faisons nous-mêmes, par une querelle interne. Le gouvernement ne peut pas tout arrêter et ne rien voter, cela reviendrait à battre en retraite totalement et à se soumettre de manière injuste, sans permettre à la majorité du peuple de voir avancer sa vision du monde. En même temps, la coalition doit et peut voter une loi suivant un compromis”.

Ayelet Shaked révèle ensuite savoir de source sûre qu’un compromis sur la clause de raisonnabilité existe entre Netanyahou et Gantz. Il est basé sur le principe selon lequel cette clause ne s’appliquerait pas concernant la politique décidée par le gouvernement et concernant les nominations, elle ne s’appliquerait pas sur les nominations approuvées par la Knesset – celles des ministres. Elle accuse Netanyahou et Gantz de manquer de courage politique pour présenter un tel compromis au vote de la Knesset.

Puis elle répète: ”Arié Derhy est l’homme qui peut promouvoir un compris, il a la force politique et mentale pour annoncer que Shass exige encore quelques jours pour trouver un terrain d’entente”.

Elle conclut: ”Le Rav Ovadia Yossef était un homme de compromis, d’unité, qui aimait tout le peuple d’Israël. Espérons qu’Arié Derhy applique son héritage, surtout en cette veille de Ticha Beav”.