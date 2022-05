Hier (dimanche), la ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, a annoncé avoir accordé la citoyenneté israélienne à Miguel Vitor, footballeur portugais, qui évolue dans l’équipe Hapoel Beer Sheva.

Cette décision a été prise sur recommandation de la fédération israélienne de football et du ministre de la Culture et des Sports, Hili Tropper. Le but derrière cette naturalisation est de permettre à Vitor d’être sélectionné en équipe nationale, comme l’a indiqué Ayelet Shaked. Elle a aussi précisé dans l’annonce de sa décision que l’épouse de Vitor était une journaliste dans la presse étrangère et une fervente défenseur de l’Etat d’Israël.

Vitor vit avec sa femme et ses enfants à Beer Sheva depuis 2016.