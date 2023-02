La journaliste israélienne Ayala Hasson, qui présente depuis de nombreuses années des émissions télévisées et qui est dotée d’une grande expérience sur les questions politiques, a émis des critiques très vives envers les dirigeants de l’opposition qui s’opposent formellement au projet de réforme judiciaire amorcée par le gouvernement.

Dans une interview accordée à la chaine de radio ‘Galei Israel’, Hasson a dénoncé l’attitude de Yaïr Lapid et Benny Gantz, leur reprochant d’avoir refusé l’invitation du ministre de la Justice Yariv Levin et du député Simha Rothman qui souhaitaient entamer des discussions avec eux.

Hasson a notamment déclaré: « J’ai enfin compris hier. Je pense que certaines personnes, qui occupent en de nombreux endroits des postes clés, ne souhaitent pas réellement comprendre, ce n’est pas leur objectif ».

Et de s’exclamer: « Comment peuvent-ils présenter , de façon aussi erronée, les intentions de dialogue de Levin et Rothman ? Venez dialoguer, c’est tout, et si ça ne marche pas, tant pis. Celui qui se soucie réellement du bien du pays et est réellement préocupé par la situation, devrait venir ‘en courant’ participer à des pourparlers ».

Elle a encore expliqué: « Si vous posez comme condition que ‘tout doit s’arrêter’, cela prouve que vous êtes profondément cynique. En fait, lorsqu’on ne veut pas réellement quelque chose, on trouve toujours des prétextes pour s’en défaire. Mais lorsqu’on désire sincèrement régler un problème, on est prêt à tout pour parlementer ».

Selon Hasson, les opposants à la réforme qui repoussent tout dialogue cherchent en fait à ‘affaiblir la droite, à la discréditer aux yeux de ses électeurs’.