Invité sur le plateau d’Aroutz 7, directeur de LPH New était l’invité du studio d’Aroutz 7. Interrogé sur les tendances politiques au sein du public francophone israélien, il a déclaré que l’électorat francophone représente environ 5 à 6 mandats pour la droite israélienne. « Le public francophone israélien est d’un seul côté de la carte politique » a affirmé Avraham Azoulay, rajoutant même « qu’il n’y a de gauche ni de centre chez les francophones » : « Cela commence à droite avec Yamina et le Likoud, Saar, Benett et un peu Shass et Betzalel Smotritch.

L’explication ? « Les immigrants qui arrivent de France sont très majoritairement traditionnalistes et religieux, ce qui est déjà proche de la droite. Et en plus, ils sont très sionistes. C’est ça les Français !

Le journaliste s’est un peu étonné qu’il n’y ait pas plus de représentants francophones dans les partis politiques, mis à part Yossi Taïeb, député de Shass, mais qui n’est que 10e sur la liste actuellement, et Yom Tob Kalfon qui brigue une place de député sur la liste Yamina. Avraham Azoulay a déploré le fait que les quelque 200.000 francophones sont « transparents » aux yeux des politiciens, mais a souligné le changement opéré par Naftali Benett qui a placé Yom Tob Kalfon à la 11e place, ce qui lui donne une chance d’entrer dans la prochaine Knesset.

Sur l’utilité de représentants francophones à la Knesset, Avraham Azoulay a rappelé qu’il est bon que le public francophone ait des relais qui parlent leur langue, connaissent les codes culturels, pour tout ce qui concerne l’alya et l’intégration, et s’il n’y a pas une telle présence, personne d’autre ne s’y intéressera. Il a estimé que Naftali Benett semble avoir la ferme intention de prendre cette question de l’alya et de l’intégration des Juifs de France à bras-le-corps.

Et quelle a été l’influence de la crise du Corona sur la communauté juive de France ? « Elle a eu une énorme influence avec à la clé une grande aspiration à l’alya car il savent que ce virus sera encore en France dans les années qui viennent ». « Ils veulent venir mais les cieux sont fermés », a-t-il rajouté avec un brin d’ironie. Avraham Azoulay a estimé que la conjonction de l’islamisation en France et la crise du Corona vont entraîner une immense vague d’alya.

Vidéo :