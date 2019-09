Sans trop de surprise, après une rencontre entre Benny Gantz et les deux dirigeants d’Avoda-Gesher Amir Peretz et Orly Lévy-Abecassis, ces derniers ont annoncé qu’ils recommanderont l’ancien chef d’Etat-major auprès du président Reouven Rivlin. Les trois personnalités se sont entretenues de leur visions politiques et des actions qu’ils pourraient promouvoir ensemble et ont convenu que des équipes des deux partis continueront à se rencontrer. Mais ce qui ressortait le plus de ces entretiens a été la volonté de “faire tomber Binyamin Netanyahou”.

Photo Roy Alima / Flash 90