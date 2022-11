Aviv Kohavi, le Chef d’Etat-major israélien, est actuellement en visite aux Etats-Unis. Il y a rencontré, notamment, son homologue américain, le directeur des renseignements et l’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, Michaël Herzog.

Au menu des discussions, le renforcement de la coopération entre les armées israélienne et américaine et les menaces au Moyen-Orient, avec en tête la question iranienne.

Lors de sa discussion avec Jack Sullivan, le chef du renseignement américain, c’est bien l’Iran qui a fait l’objet de l’essentiel de l’entretien. Sullivan a affirmé que les Etats-Unis honoreraient leur engagement d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Kohavi a déclaré: »D’un côté l’Iran se trouve sous pression économique, militaire et intérieure mais de l’autre il continue son projet nucléaire. Nous nous trouvons à un moment critique qui nous oblige à accélerer la mise au point de programmes opérationnels et renforcer la coopération contre l’Iran et ses émissaires dans la région », insistant sur le fait que l’option militaire contre l’Iran est préparée par Tsahal.

Ce soir, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, a publié un rapport confirmant que l’Iran enrichit désormais de l’uranium à 60% et utilisent des centrifugeuses avancées. L’Agence a annoncé son intention de renforcer ses contrôles sur les sites nucléaires iraniens, en particulier souterrains. Néanmoins, étant donné le peu de coopération dont l’Iran fait preuve, cette mission semble difficile à réaliser. La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont publié un communiqué condamnant les dernières avancées nucléaires de l’Iran qui constituent »une infraction à la convention internationale contre la prolifération nucléaire et n’ont aucune justification civile ».

Lors de son séjour aux Etats-Unis, le chef d’Etat-major israélien a, par ailleurs, été décoré de l’Ordre du Mérite de au nom du Président américain pour avoir »renforcé les relations stratégiques entre les deux pays ».