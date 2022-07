Le Chef d’Etat-major israélien, Aviv Kohavi, a parlé ce soir lors de la cérémonie de passation de pouvoir à la tête de la Défense passive.

Il a eu des mots très clairs concernant l’Iran: »Nous préférons empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire par la voie diplomatique. Mais l’histoire nous a appris que la diplomatie pouvait échouer ou n’être efficace que sur un laps de temps limité ».

Il a indiqué que Tsahal était prêt à toute éventualité face à l’Iran. »Tsahal continue à se préparer à une attaque en Iran et ce pour deux raisons. La première, dans le cas où le programme nucléaire iranien poursuivrait son développement. La seconde, dans le cas où un accord semblable au précédent serait conclu, ce qui signifierait la conclusion d’un mauvais accord, qui placerait l’Iran dans de bonnes conditions pour devenir un Etat nucléaire ».

Pour Kohavi, la préparation sérieuse de l’option militaire est un devoir moral et un impératif de sécurité nationale.

Aujourd’hui, le Chef d’Etat-major a rencontré le chef du commandement central américain. Le but de la visite de ce dernier était de renforcer la coopération entre Israël et les Etats-Unis afin de préserver la stabilité dans la région.