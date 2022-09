Après son passage en Pologne, le chef d’Etat-major israélien, Aviv Kohavi, poursuit son périple européen. Il se trouve en ce moment à Paris où il a rencontré son homologue français, le Général Thierry Burkhard.

Ils se sont entretenus des défis communs et de la situation au Proche-Orient, notamment à la frontière avec le Liban, les activités du Hezbollah et la menace iranienne.

»L’armée française et son lien avec Tsahal sont importants pour la stabilité régionale », a déclaré Aviv Kohavi, »Nous avons présenté à nos homologues français des renseignements prouvant que ces derniers temps, le groupe terroriste du Hezbollah a intensifié ses activités, menaçant d’une escalade et constituant une menace pour Israël mais en réalité aussi pour le Liban et ses citoyens. Le Hezbollah a pris ses citoyens en otage et utilise de manière cynique les infrastructures civiles, les maisons et les lieux d’habitation qui seront attaqués par Tsahal si nécessaire », a prévenu Kohavi.

Il a appelé à une plus grande implication internationale pour contrer les projets du Hezbollah face à Israël mais surtout contre sa propre population à l’intérieur du Liban.

Lors de sa visite, le Chef d’Etat-major israélien a visité le centre de l’innovation commun au ministère israélien de la Défense et à l’armée française. Il y a observé les processus de développement, d’innovation et de transformation.