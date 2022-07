Le chanteur et compositeur Aviv Guefen a près de 40 ans de carrière au compteur. Il fait partie des artistes israéliens les plus connus à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Pendant de nombreuses années, il a été un des symboles de la gauche israélienne la plus radicale. Il refusera de servir dans Tsahal et prendra de très nombreuses fois position contre la présence juive en Judée-Samarie et contre la religion juive.

Dans les années 2010, il commence à tenir un discours plus modéré mais ce qui l’a définitivement fait changer est la période du Corona et les attaques dont faisait l’objet la communauté orthodoxe. Il lui a consacré un texte très émouvant pour lui exprimer son soutien.

Guefen a ensuite écrit et interprété une chanson avec le chanteur hassidique à la renommée internationale, Avraham Fried. Lors de leur concert commun, l’année dernière, il avait demandé pardon au public pour les actes et les paroles qui ont pu blesser pendant toutes ses années de carrière.

Cette semaine, le chanteur a fait un pas supplémentaire en se produisant à Selaït en Samarie, sur invitation du yishouv. Il a chanté devant 1200 personnes et a déclaré: »Aujourd’hui, du haut de mes années, je peux dire que j’ai manqué beaucoup de gens parce que je les classais suivant des catégories qui étaient faciles pour moi, depuis mon enfance. La vérité c’est qu’à mes yeux, aujourd’hui, la droite et la gauche ne veulent rien dire. L’homme nait et meurt, c’est la marge qu’il a pour choisir s’il veut être un homme bon qui va diffuser l’amour, la lumière, l’union ou un homme mauvais qui fera de mauvaises action qu’il laissera derrière lui. C’est ainsi que l’on doit juger les hommes à mes yeux. Pas en raison du bulletin qu’ils glissent dans l’urne ou de l’endroit où ils habitent, mais uniquement en se basant sur leur coeur ».

Le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a abondé dans son sens et a remercié Aviv Guefen d’avoir »montré ce qui va de soi. La culture et la créativité ne dépendent pas du lieu de vie ou du vote des uns et des autres. Nous sommes heureux à chaque fois qu’un artiste vient se produire et se lier à la Samarie ».