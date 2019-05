Le président d’Israël Beiteinou s’est exprimé lors de la séance hebdomadaire de son parti. Il a réfuté les accusations en provenance du Likoud quant à une « vengeance personnelle » contre Binyamin Netanyahou dans son attitude intransigeante. « Il s’agit au contraire d’une position de principe » a insisté l’ancien ministre en parlant de la loi de conscription dans Tsahal. Avigdor Lieberman a rappelé qu’il a voté en faveur de plusieurs loi présentées par le Likoud, qu’il ne recommandera aucun autre candidat que Binyamin Netanyahou pour le poste de Premier ministre mais qu’il est prêt à de nouvelles élections. Alors qu’il est à l’origine de ce chantage et de cette impasse politique, Lieberman a raillé le Likoud « qui n’est même pas capable de former un gouvernement alors qu’il a obtenu un tel succès aux élections ».

Poursuivant dans le paradoxe, l’ancien ministre de la Défense a accusé le gouvernement qui se dessine d’être un « gouvernement orthodoxe » alors qu’en même temps il refuse obstinément d’y entrer.

Lors de cette même séance, Avigdor Lieberman s’est même permis de narguer les partis orthodoxes. A la question de la signification de sa rencontre récente avec Yaïr Lapid dans un restaurant il a répondu: « C’était une rencontre purement amicale. Je ne vous garantis pas que c’était cachère mais je peux vous dire que c’était très bon! »…

Benny Gantz demande à « prendre le relai »

L’opposition a d’ores et déjà annoncé qu’elle votera contre une loi de dissolution de la Knesset. Selon la loi, si mercredi soir minuit l’impasse politique n’est pas résolue, le président de l’Etat peut désigner un autre candidat pour tenter de former un gouvernement avant de passer à l’étape de nouvelles élections. Dans la coalition on ne veut pas de ce scénario et 60 voix sont déjà unies pour empêcher toute autre coalition autre que celle sous la direction de Binyamin Netanyahou.

Ainsi, bien qu’aucun autre candidat n’ait de chance d’arriver à former une coalition alternative, Benny Gantz demande à être chargé par le président de l’Etat de la formation d’un gouvernement qu’il dit être certain de pouvoir obtenir. Devant les députés Bleu-Blanc, Benny Gantz a dit que sans Netanyahou, une coalition serait formée dans un délai très court. Il a accusé les députés Likoud « de suivre leur chef comme des moutons alors qu’il mène le pays vers le chaos dans l’unique but de sauver sa personne ».

Même son de cloche chez Yaïr Lapid qui a déclaré lors de cette même séance que Binyamin Netanyahou est « le seul obstacle à un gouvernement d’union avec le Likoud ».