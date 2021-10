Lors d’une séance de la commission des Finances à laquelle assistait le ministre Avigdor Lieberman, ce dernier a été interpellé par le député Yinon Azoulay (Shass) qui lui a demandé s’il voulait profiter de cette occasion pour retirer les propos inqualifiables et offensants qu’il avait émis au mois de mars lors d’une émission de forte audience : « Il faudrait prendre Bibi et les orthodoxes, les mettre dans une brouette et les jeter dans la benne à ordures la plus proche ». Malgré les appels répétés du député qui offrait au ministre l’occasion de se « racheter », ce dernier est resté impassible et n’a pas daigné répondre sur ce point, prétextant qu’il était en train de s’adresser à un autre député de la commission.

Le gouvernement « du changement et de la réconciliation »…

Vidéo:

ח"כ ינון אזולאי מפציר בליברמן לחזור בו מהאמירה על לזרוק את החרדים במריצות למזבלה. ליברמן מחייך, אין לו תשובה. pic.twitter.com/XDA0lqqs48 — דנה בצלאל (@danabetzalel) October 4, 2021

Photos : Noam Revkin Fenton / Flash 90