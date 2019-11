Le président d’Israël Lieberman, qui avait mené Israël à de nouvelles élections, continue du haut de ses huit sièges à exercer un chantage face aux deux grands partis.

Après les exigences viennent à présent les menaces: « Si Netanyahou et Gantz ne font pas les concessions qui s’imposent, je soutiendrai celui qui aura fait des concessions et l’aiderai à former un gouvernement étroit ». L’ancien ministre de la Défense exige que Benny Gantz accepte le compromis du président Rivlin avec une priorité à Binyamin Netanyahou pour le poste de Premier ministre, et exige de Binyamin Netanyahou qu’il dissolve le bloc de 55 députés.

C’est la première fois qu’Avigdor Lieberman évoque la possibilité d’un gouvernement qui ne soit pas d’union nationale.

Le Likoud a réagi en rappelant que s’il y a un homme politique qui n’a fait aucune concession depuis des mois c’est bien Avigdor Lieberman. Le parti de Binyamin Netanyahou a aussi réaffirmé son refus catégorique de rompre l’alliance avec les orthodoxes et les partis de droite.

Photo Miriam Alster / Flash 90