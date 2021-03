Bien que devenu insignifiant sur le plan politique, le président d’Israël Beiteinou n’a aucun répit dans son attitude haineuse envers le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Après les résultats quasi-définitifs des élections montrant que Binyamin Netanyahou ne dispose pas de majorité pour former un gouvernement, Avigdor Lieberman a annoncé qu’il va déposer une proposition de loi visant à empêcher un député de former un gouvernement s’il est sous le coup d’une inculpation. Dans son annonce publiée sur Twitter, Lieberman écrit : « J’attends de tous ceux qui veulent le changement tels qu’ils l’ont répété durant la campagne, qu’ils fassent preuve de sens des responsabilités et qu’ils se joignent à cette initiative ».

Cette annonce d’Avigdor Lieberman arrive le jour même où celle qui fut son bras droit, Fayna Kirschenbaum a été inculpée pour corruption dans le cadre d’une vaste affaire touchant une série de hauts responsables du parti Israël Beiteinou, et tout le monde se demande comment le sommet de la pyramide – Avigdor Lieberman – n’a jamais été inquiété…

