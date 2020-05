Les chiffres comparatifs élogieux et les compliments adressés au gouvernement israélien par des dirigeants étrangers ou organisations internationales n’ont apparemment pas d’effet sur Avigdor Lieberman. Malgré le cuisant échec de sa stratégie politique depuis plus d’un an, le président d’Israël Beiteinou continue à affirmer que la gestion de la crise par Israël a été un « fiasco » (sic).

Pis que cela, l’ancien ministre de la Défense a trouvé une nouvelle accusation envers Binyamin Netanyahou et estime que le Premier ministre veut à tout prix provoquer des nouvelles élections…pour échapper à une commission d’enquête nationale qui s’imposera sur la question de la gestion du Corona: « Binyamin Netanyahou a transformé la gestion du Corona en ‘one man show’ dans le seul but d’échapper à son procès et à une commission d’enquête » (sic).

Avigdor Lieberman, qui semble décidément déconnecté des réalités a également annoncé qu’il présentera sa candidature au poste de Premier ministre lors des prochaines élections contre Binyamin Netanyahou! Il s’est dit persuadé que Binyamin Netanyahou ne laissera pas Benny Gantz devenir Premier ministre et a qualifié son intervention télévisée de lundi soir de « discours électoral »!

« Je suis le seul à pouvoir affronter Binyamin Netanyahou. Je serai l’alternative. Un vote pour moi sera un vote sûr », a affirmé le président d’Israël Beiteinou…

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90