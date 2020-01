Après ses attaques fielleuses contre les orthodoxes et les sionistes-religieux, le président d’Israël Beiteinou s’en est pris avec une rare méchanceté gratuite à la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev. En croisant la ministre sur le plateau de la chaîne Hadashot 13, l’ancien ministre de la Défense qui quittait le plateau l’ostensiblement ignorée et évitée qui lui souhaitait « Shavoua tov ». Face à la réaction étonnée de la ministre, Avigdor Lieberman a eu cette réponse consternante: « Moi, je ne dis ‘Shavoua tov’ qu’aux êtres humains! ». Miri Reguev a qualifié cette réponse de « terrible ».

יו"ר ישראל ביתנו @AvigdorLiberman סירב להגיד שבוע טוב ביציאתו מאולפן #המטההמרכזי לשרת התרבות @regev_miri ואמר: "אני אומר 'שבוע טוב' רק לבני אדם" pic.twitter.com/7sYhLjPijh — חדשות 13 (@newsisrael13) January 18, 2020