Le président d’Israël Beiteinou n’a plus à démontrer que son attitude n’a rien à voir avec l’idéologie ou les intérêts du pays. S’il tient en otage tout le pays depuis les élections du mois d’avril 2019, c’est pour une seule raison: sa haine de Binyamin Netanyahou. Avigdor Lieberman a levé un peu le voile sur son acharnement à vouloir voir Netanyahou quitter le pouvoir. Il a accusé – sans apporter de preuves – le Premier ministre et ses proches « d’avoir franchi toutes les ligns rouges » et d’être derrière les enquêtes pour corruption menées contre lui et ses fils par le journaliste d’investigation Yoav Itshak et l’avocat Amit Hadad. « Pour ce genre d’attitude, même Yom Kippour ne sert à rien » a déclaré Lieberman soudain réconcilié avec la religion. Il a rajouté que toute tentative de la part d’émissaires de Binyamin Netanyahou de le contacter pour le convaincre de revenir dans le giron de la coalition de droite sera vouée à l’échec.

Un pays qui fait face à tant de défis bloqué depuis un an par les pulsions de haine d’un politicien cynique…

Photo Hadas Parush / Flash 90