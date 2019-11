Avigdor Lieberman a une nouvelle fois voulu adopter la posture « d’adulte responsable » concernant l’impasse dans les pourparlers en vue d’un gouvernement d’union: « Nous sommes en état d’urgence. Nos défis défensifs deviennent complexes et à la menace des missiles et roquettes se rajoute maintenant celle des drones offensifs et des missiles de croisière. Les deux grands partis doivent impérativement former un gouvernement, laisser de côté les calculs secondaires et ne proposer que dans une étape ultérieure à d’autres partis de se joindre au gouvernement d’union(…)Un gouvernement minoritaire ou étroit entraînerait un prix lourd ».

L’ancien ministre de la Défense oublie que la situation politique actuelle a une seule origine: son refus obstiné de rejoindre la coalition de Binyamin Netanyahou au lendemain des élections du mois d’avril, entraînant tout le pays dans des nouvelles élections inutiles et onéreuses, du « haut » de ses cinq députés. Et avec a peine trois députés de plus aujourd’hui, son chantage risque fort de mener vers un 3e tour…

Photo Hadas Parush / Flash 90