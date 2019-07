Dans sa campagne pour rallier à lui le public anti-religieux, le président d’Israël Beiteinou est allé très loin. Dans le cadre d’un congrès au centre interdisciplinaire de Herzliya, il a entre autres attaqué les écoles de préparation militaire sionistes-religieuses en des termes qui ont scandalisé: « Ces écoles ont produit de vaillants soldats mais aujourd’hui, elles tendent à devenir des milices privées », sous-entendu soumises à la volonté des rabbins et non de Tsahal.

Suite à cela, la célèbre école de préparation militaire d’Eli a publié la photo d’un mur où l’on voit les visages de tous les officiers et soldats issus de cette école qui sont tombés lors des guerres ou des opérations antiterroristes. « Honte à vous! », écrit la direction de l’école à l’intention d’Avigdor Lieberman.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fermement réagi: « Le sionisme-religieux est le fleuron du pays et sa contribution à Tsahal et à l’Etat d’Israël est immense. Parmi les braves qui sont sortis de ces écoles on trouve Roï Klein z.l, Ouriel et Eliraz Peretz z.l., Dror Weinberg z.l. et tant d’officiers, sous-officiers et soldats qui ont donné leur vie pour la sécurité d’Israël. Quiconque s’en prend à ces héros afin de grapiller quelques voix doit avoir honte ».

Le ministre de l’Education Raphy Peretz, mis également en cause dans l’intervention de l’ancien ministre de la Défense, a réagi de manière encore plus dure: « Il n’y a pas d’institution qui a autant contribué à Tsahal que ces écoles de préparation militaire. Etant celui qui a créé celle d’Atzmona et a éduqué des milliers jeunes dans le dévouement envers l’armée et l’Etat, je dis à M. Lieberman: ‘Libéréz-nous de vous! Votre temps est passé! Vos propos sont les soubresauts d’agonie de votre carrière. Alors que le pays a besoin d’unité et de réconciliation vous jetez de l’huile sur le feu des divisions ».

Des vives réactions ont aussi été émises par le ministre Betzalel Smotritch, Ayelet Shaked, Naftali Benett, Itamar Ben-Gvir et la vice-ministre Tsipi Hotovely.

Avigdor Lieberman a ensuite réagi à cette volée de bois vert en accusant ces détracteurs d’avoir déformé ses propos ou retenus qu’une partie. Il a rectifié le tir en exprimant son soutien et son admiration pour les écoles de préparation militaire sionistes-religieuses mais « pour autant qu’elles respectent les valeurs de Tsahal et ne deviennent pas extrémistes comme le devient une frange du sionisme-religieux à l’image de Betzalel Smotritch ». Il a conclu en se disant que « même Roï Klein z.l. serait outré de voir ce qui se passe aujourd’hui ».

Photo Flash 90